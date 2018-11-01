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В целях борьбы со злонамеренной и продолжительной неоплатой услуг за использование автостоянок Рижского самоуправления вновь вводятся блокираторы колес автомашин. Такую меру, однако, планируется использовать лишь в крайних случаях, если штраф за предыдущие нарушения не уплачен дважды, сообщили представители компании Rīgas satiksme.

Это означает, что все штрафы, которые водителям выписаны до 1 ноября, будут взыскиваться в обычном порядке, а начиная с 1 ноября начнется новый учет.

Как заявил руководитель отдела правового обеспечения Rīgas satiksme Янис Гайлитис, блокираторы будут применяться для борьбы с водителями, которые систематически ставят автомашины на обочинах улиц и не платят за парковку.

За пять лет долги водителей за парковку составили 3,4 млн евро. При помощи компаний по взысканию долгов и другими методами удается взыскать примерно 67% штрафов, если машины зарегистрированы за границей - только 7%. Рекордсменом в этом смысле является латвийский водитель, которому выписано 798 штрафов.

Если на транспортное средство установлен блокиратор, водителю будет оставлена информация о размере штрафа и о том, что делать дальше. Сначала нужно будет оплатить все долги, а затем заказать снятие блокиратора по телефонам 8585 или 8000 1919, и в течение двух часов блокиратор будет снят. Телефон работает каждый день с 6 до 23 часов. Оплатить долги можно будет и у контролера, который снимает блокиратор.