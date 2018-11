Общество |

В четверг на большей части территории Латвии будет облачно, местами, утром - повсеместно, сохранится туман, прогнозируют синоптики.

По данным предприятия Latvijas Valsts ceļi, из-за сильного тумана утром затруднено движение по дорогам Латвии.

Bieza migla šorīt īpaši apgrūtina braukšanas apstākļus uz Tallinas šos. no Tūjas līds Salacgrīvai, uz Valmieras šos. no Unguriem līdz Strenčiem, uz Bauskas šosejas no Iecavas līdz Grenctālei. Aicinām ievērot distanci un atbilstošu braukšanas ātrumu! pic.twitter.com/nw6ApUYVrx