Водителей предупреждают: на дорогах Латвии густой туман

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Общество | 1 ноября 2018 года, 08:26

В четверг на большей части территории Латвии будет облачно, местами, утром - повсеместно, сохранится туман, прогнозируют синоптики.

По данным предприятия Latvijas Valsts ceļi, из-за сильного тумана утром затруднено движение по дорогам Латвии.

Самая сложная обстановка с утра сложилась на шоссе Рига — Айнажи (участок от Туи до Салацгривы), на шоссе Рига — Валмиера (участок от Унгури до Стренчи), и на шоссе Рига — Бауска (участок от Иецавы до Гренцтале).

Водителей призывают соблюдать осторожность, не забывать о дистанции, а также выбирать скорость, соответствующую метеорологическим условиям.

Актуальную информацию о ситуации на дорогах можно также узнать по бесплатному телефону 80005555, а также на странице Latvijas Valsts ceļi.

Местами возможен моросящий дождь, прояснения временами ожидаются в основном в Курземе, пишет la.lv.

Слабый до умеренного ветер восточного и южного направлений, температура воздуха - от +8 до +13 градусов.

В Риге туман рассеется, будет пасмурно, без существенных осадков. Юго-восточный ветер - слабый до умеренного, воздух прогреется до +10..+11 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет антициклон. Атмосферное давление на уровне моря - 769-772 мм ртутного столба.

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