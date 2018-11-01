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В четверг на большей части территории Латвии будет облачно, местами, утром - повсеместно, сохранится туман, прогнозируют синоптики.

По данным предприятия Latvijas Valsts ceļi, из-за сильного тумана утром затруднено движение по дорогам Латвии.

Bieza migla šorīt īpaši apgrūtina braukšanas apstākļus uz Tallinas šos. no Tūjas līds Salacgrīvai, uz Valmieras šos. no Unguriem līdz Strenčiem, uz Bauskas šosejas no Iecavas līdz Grenctālei. Aicinām ievērot distanci un atbilstošu braukšanas ātrumu! pic.twitter.com/nw6ApUYVrx — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) 1 ноября 2018 г.

Самая сложная обстановка с утра сложилась на шоссе Рига — Айнажи (участок от Туи до Салацгривы), на шоссе Рига — Валмиера (участок от Унгури до Стренчи), и на шоссе Рига — Бауска (участок от Иецавы до Гренцтале).

Водителей призывают соблюдать осторожность, не забывать о дистанции, а также выбирать скорость, соответствующую метеорологическим условиям.

Актуальную информацию о ситуации на дорогах можно также узнать по бесплатному телефону 80005555, а также на странице Latvijas Valsts ceļi.

Местами возможен моросящий дождь, прояснения временами ожидаются в основном в Курземе, пишет la.lv.

Слабый до умеренного ветер восточного и южного направлений, температура воздуха - от +8 до +13 градусов.

В Риге туман рассеется, будет пасмурно, без существенных осадков. Юго-восточный ветер - слабый до умеренного, воздух прогреется до +10..+11 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет антициклон. Атмосферное давление на уровне моря - 769-772 мм ртутного столба.