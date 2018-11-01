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12 тысяч пар поддельных кроссовок Nike, которые сотрудники Таможенного управления Службы госдоходов (СГД) нашли во время проверки в Рижском свободном порту, можно было бы отдать на благотворительность, а не уничтожать. Такое мнение высказывают читатели газеты Latvijas Avīze.

Как пишет издание, они возмущены тем, что ценные вещи, которые могут принести пользу нуждающимся, уйдут на переработку.

"Пусть выливают водку, прессую сигареты, которые вредят здоровью, а не уничтожают полезные вещи, которые могли бы кому-то помочь", - пишет газете Вия из Смарданской волости.

По ее словам, она учила своих детей и внуков помогать другим, поэтому правила СГД ей понять сложно.

"В детдомах и деревнях людям нечего обуть, а они просто уничтожают 24 тысячи кроссовок. В конце концов можно и на Украину их отправить, где измученные войной люди будут благодарны за это. Эта обувь поддельная, а не отравлена", - говорит Вия.

Рижанин Вилнис Блумберг тоже считает, что в этой ситуации можно убить одним выстрелом несколько зайцев.

"Вместо того, чтобы уничтожить не отвечающую стандартам обувь, ее можно отдать тем, кому нечего обувать", - говорит он.

Как рассказала представитель СГД Эвита Тейце-Мамая, решение о конфискации и уничтожении принято во благо общества.

"Любая подделка может угрожать здоровью человека. В конкретном случае мы не знаем какие матерьялы, краски, клей использовались для производства этой обуви. Если отдать кроссовки на благотворительность, но люди будут подвержены определенным рискам. А кто будет отвечать, если что-то случится? Производителей мы не достанем", - говорит она.

Как сообщалось, в начале октября Сотрудники Таможенного управления СГД обнаружили два контейнера с контрафактными кроссовками Nike. Товар был доставлен из Китая. Владелец бренда оценивает ущерб на сумму около 2,93 млн евро.

Весной этого года Сотрудники таможенного управления обнаружили 17 472 пары обуви товарного знака Nike.

Согласно заключению полномочного представителя владельца товарного знака Nike товар признан контрафактным, так как товарный знак был указан на обуви без разрешения его владельца.

В 2017 году латвийская таможня задержала 81 484 единицы контрафактных товаров - на 26 920 единиц или 49% больше, чем в 2016 году.

Это в основном поддельные обувь, одежда, мобильные телефоны, их детали и аксессуары, часы и медикаменты. В большинстве случаев контрафактные товары были доставлены из Китая, Гонконга и Турции.

Фото из Flickr/KicksJunkee