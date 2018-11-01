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С 1 ноября в Латвии разрешено регистрировать автомобили, у которых руль находится справа. Это предусматривают одобренные Сеймом изменения в законе о дорожном движении.

Изменения в законодательстве произошли после решения Суда ЕС, который признал, что требование менять при регистрации расположение руля является ограничением свободного передвижения личности.

Между тем, в ходе разработок поправок к закону, многие эксперты высказывали свое негативное отношение к снятию запрета на авто с правым рулем.

В частности, как заявил в эфире радио Baltkom президент Латвийской ассоциации уполномоченных автоторговцев Андрис Кулбергс, появление на латвийских дорогах автомобилей с правым рулем подвергнет опасности автоводителей.

"Я считаю, что это опасно. Вам как водителю автомобиля с правым рулем на дороге не будет ничего видно. Невозможно будет сделать даже нормальный обгон. Например, если перед вами на дороге стоит автобус, вы не сможете его объехать. Для этого вам нужно будет сильно вылезти на встречную полосу, что небезопасно", - сказал Кулбергс.

Ранее глава Комиссии Сейма по народному хозяйству Роман Наудиньш заявил, что отмена запрета на регистрацию машин с правым рулем – это хорошая новость для тех латвийцев, которые хотят вернуться, например, из Великобритании и Ирландии.

До сегодняшнего дня в Латвии действовал запрет на регистрацию автомобилей с правым рулем. Исключением являлись отдельные специализированные машины, исторические автомобили, а также транспорт, который ввозился в Латвию временно.

Фото из Flickr/chrisjtse