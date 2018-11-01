ДТП под Лиласте: пешехода сбили и переехали два раза (2)
Общество | 1 ноября 2018 года, 11:11
В среду вечером в Адажском крае, возле поворота к железнодорожной станции Лиласте автомобиль задел зеркалом пешехода, сообщили в Госполиции.
После этого по пострадавшему проехали еще две машины.
От полученных травм мужчина скончался. Его личность, а также обстоятельства трагической аварии устанавливаются. По делу начат уголовный процесс.
Фото из Flickr/Valsts policija
вот так и живем, войны нет, а народ каждый день гибнет, это я не про естественым путем от старости, что тоже каждый день происходит (
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Два раза переехали??!! Ну почему? Почему так мало?? Надо было ездить через него до утра... Только немного скорость снижать, как через лежачего полицейского ...
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