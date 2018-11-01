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В среду вечером в Адажском крае, возле поворота к железнодорожной станции Лиласте автомобиль задел зеркалом пешехода, сообщили в Госполиции.

После этого по пострадавшему проехали еще две машины.

От полученных травм мужчина скончался. Его личность, а также обстоятельства трагической аварии устанавливаются. По делу начат уголовный процесс.

Фото из Flickr/Valsts policija