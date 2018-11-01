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Начиная с января 2019 года, в RTU Rīgas Biznesa skola (RBS) целеустремленные латвийский подростки, параллельно с учебой, смогут освоить международную подготовительную программу от Университета Лондона (The University of London International Foundation Programme (IFP)), чтобы подготовиться к обучению в ведущих вузах мира. Прием заявок на обучение по данной программе открыт до 7 ноября.

Международная подготовительная программа в RBS, разработанная преподавателями университета Лондона, это уникальная возможность для латвийских старшеклассников дополнить свои знания, чтобы поступить в любой британский университет, и многие университеты Европы, США и Австралии, конкурируя на равных с выпускниками британских средних школ (А-levels) и IB (International Baccalaureate) программ.

Стоимость программы будет в несколько раз дешевле, чем в Лондоне, к тому же учащимся не придется покидать родной дом и Латвию, что позволит существенно сократить общие расходы.

RBS единственная институция в Балтии с правом реализовывать международную подготовительную программу от Университета Лондона. После завершения обучения, после успешной сдачи экзаменов, учащиеся получат сертификаты Университета Лондона, которые подтверждают соответствие полученных знаний стандартам университетов Великобритании и ведущих вузов мира.

Во время обучения ученикам-студентам программы предстоит освоить математику и статистику, экономику, социологию и международные отношения. На изучение каждого предмета отводится 150 учебных часов.

Дополнительно будет преподаваться академический английский. Качество академической программы и объективность результатов экзаменов обеспечат представители Университета Лондона и независимого экзаменационного центра.

В процессе обучения, учащиеся получат консультации по оформлению документов для поступления в британские или американские ВУЗы. Для тех же, кто захочет получить степень бакалавра в RBS, часть предметов 1-го курса будет зачтена.

Для того, чтобы обучаться на подготовительной программе от Университета Лондона, претенденту необходимо быть учащимся 11 класса, сдать тест по математике (17 ноября), экзамен по английскому языку IELTS с результатом не менее 6.0 (до 1 декабря) и пройти собеседование с директором программы (до 7 ноября).

Если есть сомнения об успешной сдаче IELTS, то до 7 ноября можно подать заявку на бесплатный тест английского языка. Кандидатам, которые успешно пройдут собеседование и сдадут тест по математике, с 20 по 30 ноября будет возможность бесплатно подготовиться к экзамену IELTS.

Больше информации о программе, тестах и подаче заявки можно узнать по почте sandija.berzina@rbs.lv или по телефону 67089800.