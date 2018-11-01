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Просто следует пересмотреть свой взгляд на сладости, пишет "Медик Форум". Во-первых, стоит обратить внимание на черный шоколад. Он менее калорийный по сравнению с молочным, а также позитивно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Мед, хоть и не отличается низкой калорийность, в разы слаще сахара. Значит, объемы его потребления ниже. К тому же, в нем можно найти важные витамины и минеральные вещества. По словам специалистов, мармелад относится к самым низкокалорийным десертам. А наличие в составе пектина, работающего как абсорбент, позволяет мармеладу снижать холестерин и выводить из организма нежелательные соединения.

Зефир тоже имеет сниженную калорийность и отличается высоким содержанием фосфора, железа и белка. По свойствам на зефир и мармелад также похожа пастила. Диетологи говорят и о натуральных цукатах. В них есть аскорбиновая кислота, бета-каротин, токоферол. Лучше десертов на основе муки и насыщенных жиров халва - источник витаминов А, В, Е.

Источник: meddaily.ru

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