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27 октября 2018 года в 9 утра представители Даугавпилсского отделения Bezvests.lv откликнулись на просьбу полиции принять участие в поиске пропавшего Евгения Молодцова, который все еще не вернулся домой. Но, к сожалению, поисковое мероприятие не увенчалось успехом.

Во время поисков были обследованы лесные массивы, заброшенные дома, территории вдоль железной дороги и болотистые участки.

На этот раз вместе с добровольцами пропавшего мужчину искали и сотрудники Госполиции. Все участники поисков во время мероприятия постоянно обменивались оперативной информацией, что значительно облегчало задачу поисковым группам.

Но, несмотря на все усилия, к сожалению, и на сей раз не удалось найти пропавшего человека. Поиски в субботу 27 октября велись до 16 часов, затем были приостановлены. Но сбор информации продолжается и, по возможности, поиски будут возобновлены.

Как сообщалось, 69-летний житель Даугавпилса Евгений МОЛОДЦОВ пропал 20 октября 2018 года около двух часов дня. Последний раз связывался с женой около 10:35 того же дня, звонил во время прогулки неподалеку от дома. Затем вернулся домой и был там до 11:20 точно. Затем снова вышел из дома (точное время уже неизвестно) и уже назад не вернулся. У мужчины периодически проявляются проблемы с памятью. Родные предполагают, что пропавший мог отправиться в Ливаны, туда, где жил раньше. Может избегать дорог, машин и людей.

По словам очевидцев, около 14:00 в день пропажи Евгения видели примерно в 8 км от Даугавпилса. Направлялся в сторону Рижской трассы вдоль железной дороги. При себе у него был старый кнопочный телефон Nokia, два ключа и отдельно брелок (ключ от кодового замка).

ПРИМЕТЫ: рост 165 см, плотного телосложения, волосы седые, высокий лоб.

Был одет: в светлую куртку без надписей, тёмно-коричневую рубашку, синие джинсы, обут в чёрные ботинки.

Просьба ко всем, кто видел мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, срочно позвонить в Bezvests.lv по номеру 22 084 084 или в полицию по телефону 110.