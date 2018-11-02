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Все три кандидата в премьер-министры - Янис Борданс от Новой консервативной партии, Алдис Гобземс от KPV LV и Артис Пабрикс от "Для развития/За!" Латвии, должны договориться за кулисами, без публичной огласки. Тогда как сам президент должен понять, у кого из кандидатов есть потенциал удержать все правительство вместе. Об этом, оценивая процесс переговоров о формировании новой коалиции, в эфире передачи "Delfi TV с Янисом Домбурсом" заявила экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга.

"Я советую это делать тихо, незаметно, за кулисами. Не выходить к прессе, не отчитываться перед народом, так как каждое слово, сказанное публично, можно расценить по-своему, как-то его перевернуть, а это только затруднит процесс", - сказала Вике-Фрейберга.

Бывший президент считает, что есть пять потенциальных партий, которые в различных комбинациях могли бы составить новую коалицию.

"После горячих выборов они как собачки в парке принюхиваются друг к другу. Постепенно им надо браться за работу. Сейчас им надо сменить стиль, так как нельзя все время вести избирательную кампанию, надо уже браться за управление и создание потенциального правительства", - сказала Вике-Фрейберга.

В целом она оценивает процесс формирования правительства как вполне нормальный.

"Знаете, нигде не написано, как долго этот процесс может проходить. Я бы, как президент, пригласила бы на разговор сначала все прошедшие в Сейм партии, в том числе "Согласие". А затем уже говорила бы с тремя кандидатами. Почему? Потому что они отражают те пожелания, которые высказали избиратели. И сейчас все три кандидата, как в конкурсе красоты, надели свои самые красивые купальники. Но наступает момент, когда президент должен выбрать одного. При этом президент должен понять, наберет ли этот кандидат по меньшей мере 51 голос, необходимый для утверждения в парламенте. А вдруг парламент скажет "нет". Да, президент может назвать любого кандидата, но нужна уверенность в том, что кандидат будет одобрен парламентом", - сказала экс-президент.

Vīķe-Freiberga par valdības veidošanas procesu: "Ziniet, nekur nav rakstīts, cik ilgi tas process varētu vilkties." Uzskata, ka savstarpējās sarunas nevajadzētu rīkot tik publiskas: "Viņiem tā kā parkā sunīšiem jāaposta viens otru." #Domburs pic.twitter.com/XU2ApE9jDr — DELFI (@DelfiLV) 1 ноября 2018 г.

Несмотря на то, что в четверг прошло последнее заседание 12-го Сейма и на следующей неделе соберется парламент нового созыва, в переговорах партий о формировании правительства прогресса нет.

Таким образом, увеличивается вероятность, что на первом заседании парламента будут переизбраны четыре нынешних члена президиума Сейма - Инара Мурниеце (VL-ТB/LNNK, Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), Гундар Даудзе (СЗК) и Андрей Клементьев ("Согласие").

Против этого предложения возражают крупнейшие из новых избранных в Сейм партий, но они не смогут обеспечить большинство голосов, потому что у Новой консервативной партии и KPV LV вместе 32 мандата. На фоне попыток договориться о президиуме Сейма в переговорах о формировании правительства взята условная пауза.

Фото: delfi.lv