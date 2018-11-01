Общество |

Лишь 11,8% опрошенных Фондом детской больницы родителей считают, что в Латвии здравоохранение детей оплачивается государством, показал опрос "Детское здравоохранение. Оценка родителей".

Как сегодня на презентации результатов опроса сообщила представитель Фонда детской больницы Карина Петерсоне, 93,8% пациентов пользуются для своих детей платными медицинскими услугами, причем 86,8% родителей делали это раз в год и чаще.

Особенно это характерно для Риги, где 70% родителей платили за медицинские услуги для своих детей чаще одного раза в полгода.

53% родителей оплачивали рекомендованные врачами-специалистами исследования, которые государство не оплачивает.

75,6% родителей оплачивали консультации детей у врачей-специалистов, 49% - диагностические исследования, 31,8% - рецептурные медикаменты, 5,6% - медицинское оснащение, например, ортозы.

Большинство родителей не делают денежные накопления, чтобы при необходимости оплатить лечение ребенка - деньги для этого откладывают лишь 37,3% родителей.

57,9% опрошенных родителей считают роль неправительственных и благотворительных организаций в сфере детского здравоохранения очень важной.

Отвечая на вопрос о важнейших, на их взгляд требующих решения проблемах здравоохранения в Латвии, 55,1% родителей назвали сокращение очередей, 17,5% - компетентность семейных врачей и содействие их сотрудничеству с врачами-специалистами, 10,7% - повышение качества здравоохранения.

В интернет-опросе участвовали 617 респондентов, половина из них - рижане, вторая половина - жители регионов.

Фото: pixabay.com