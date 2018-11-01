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Даугавпилсская дума планирует выделить 2126 евро семье, в которой родились тройняшки, сообщили в городском самоуправлении.

Тройняшки появились на свет в сентябре, роды прошли в рижской больнице им. Паула Страдиня. Правительство уже выделило семье одноразовое пособие в размере 8538 евро.

Даугавпилсская дума также планирует выделить премию в размере 1423 евро Дмитрию Валайнису за второе место на чемпионате Европы по фехтованию среди инвалидов, и его тренеру Александру Пляскину.

Окончательное решение о выделении средств будет принято на заседании Даугавпилсской думы.