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Столетие Латвии празднуется весь 2018 год, однако самые обширные мероприятия состоятся именно в ноябре. В четверг, 1 ноября, у памятника Свободы оркестр Земессардзе торжественно открыл праздничный месяц, сообщает Skaties.lv.

Выступление оркестра послушали несколько десятков человек. Оркестр сыграл две песни, и после концерта длиной в несколько минут музыканты разошлись, отмечает портал.

В результате флешмоб превратился в спонтанное пение - участники, возможно, некоего хора спели песню Язепа Витолса "Замок света" (Gaismas pils).

Акция у памятника Свободы проводится уже с 2012 года и в этом году в качестве ее патрона выступит оркестр Земессардзе, который был основан 1 ноября 2011 года.

Главной задачей оркестра является популяризация Земессардзе и обеспечение музыкального сопровождения на армейских мероприятиях.

Фото: Skaties.lv