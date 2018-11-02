Подозреваемый в шпионаже в пользу РФ пенсионер сам уволился из МВД (5)
Подозреваемый в шпионаже Олег Бурак в 2006 году уволился из Министерства внутренних дел (МВД), достигнув пенсионного возраста по выслуге лет, сообщает агентство LETA.
В информационном центре МВД подтвердили, что человек по имени Олег Бурак уволился с работы в информационном центре в 2006 году.
Бурак занимал должность начальника отдела учета огнестрельного оружия Информационного центра.
Более подробную информацию о Бураке агентству LETA не предоставили.
Информационный центр - учреждение, которое находится под прямым управлением МВД. Цель работы центра - содействовать предупреждению преступности и борьбе с ней, защите общественного порядка и безопасности посредством использования инструментов обработки и анализа информации, а также обеспечении МВД и учреждений в его подчинении системами оперативной радиосвязи и частных электронных связей.
Как сообщалось ранее, адвокат Олега Бурака 1956 г. рожд. Имма Янсоне обжаловала решение суда Видземского предместья Риги, которым в качестве меры пресечения в отношении ее подзащитного санкционирован арест. Жалобу предстоит рассмотреть Рижскому окружному суду.
Адвокат подтвердила, что Бурак после восстановления независимости Латвии работал в МВД и сейчас находится на пенсии по выслуге лет. Мужчина не признает свою вину в инкриминируемом ему преступлении.
В момент ареста у ее подзащитного были очень серьезные проблемы со здоровьем, к тому же на его попечении находится инвалид.
По информации на сайте Службы госдоходов, Бурак несколько лет был начальником отдела в МВД и закончил выполнять должностные обязанности в конце 2006 года. В свое время Бурак служил в Афганистане.
На сайте Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сообщается, что в 2009 году Бурак пожертвовал 498 евро Русскому союзу Латвии.
Напомним, ранее Полиция безопасности возбудила два дела о шпионаже в пользу России.
В этом году Видземский районный суд в Мадоне за шпионаж в пользу России приговорил гражданина Латвии Юрия Стилве к трем годам лишения свободы условно. Обвиняемый полностью признал свою вину.
В 2016 году по подозрению в шпионаже в пользу России ПБ задержала дорожного мастера Latvijas dzelzceļš Александра Красноперова. В мае 2018 года суд приговорил его к тюремному заключению на полтора года и 60 часам принудительных работ. Прокуратура опротестовала приговор, и Земгальский окружной суд его пересмотрит.
Фото: pixabay.com
Это самое страшное преступление ?)))))))
Сижу вот теперь, жду.....
)))))