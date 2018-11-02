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Подозреваемый в шпионаже Олег Бурак в 2006 году уволился из Министерства внутренних дел (МВД), достигнув пенсионного возраста по выслуге лет, сообщает агентство LETA.

В информационном центре МВД подтвердили, что человек по имени Олег Бурак уволился с работы в информационном центре в 2006 году.

Бурак занимал должность начальника отдела учета огнестрельного оружия Информационного центра.

Более подробную информацию о Бураке агентству LETA не предоставили.

Информационный центр - учреждение, которое находится под прямым управлением МВД. Цель работы центра - содействовать предупреждению преступности и борьбе с ней, защите общественного порядка и безопасности посредством использования инструментов обработки и анализа информации, а также обеспечении МВД и учреждений в его подчинении системами оперативной радиосвязи и частных электронных связей.

Как сообщалось ранее, адвокат Олега Бурака 1956 г. рожд. Имма Янсоне обжаловала решение суда Видземского предместья Риги, которым в качестве меры пресечения в отношении ее подзащитного санкционирован арест. Жалобу предстоит рассмотреть Рижскому окружному суду.

Адвокат подтвердила, что Бурак после восстановления независимости Латвии работал в МВД и сейчас находится на пенсии по выслуге лет. Мужчина не признает свою вину в инкриминируемом ему преступлении.

В момент ареста у ее подзащитного были очень серьезные проблемы со здоровьем, к тому же на его попечении находится инвалид.

По информации на сайте Службы госдоходов, Бурак несколько лет был начальником отдела в МВД и закончил выполнять должностные обязанности в конце 2006 года. В свое время Бурак служил в Афганистане.

На сайте Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией сообщается, что в 2009 году Бурак пожертвовал 498 евро Русскому союзу Латвии.

Напомним, ранее Полиция безопасности возбудила два дела о шпионаже в пользу России.

В этом году Видземский районный суд в Мадоне за шпионаж в пользу России приговорил гражданина Латвии Юрия Стилве к трем годам лишения свободы условно. Обвиняемый полностью признал свою вину.

В 2016 году по подозрению в шпионаже в пользу России ПБ задержала дорожного мастера Latvijas dzelzceļš Александра Красноперова. В мае 2018 года суд приговорил его к тюремному заключению на полтора года и 60 часам принудительных работ. Прокуратура опротестовала приговор, и Земгальский окружной суд его пересмотрит.

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