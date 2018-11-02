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Латвийская Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) опубликовала на своей странице в Facebook призыв не вызывать медиков в ситуациях, когда жизни не угрожает опасность.

"Мы хотим вовремя успеть ко всем, чью жизнь надо спасти. Но мы рискуем не успеть, если медиков "скорой" будут вызывать на "нарушение дыхания, не может дышать", а на самом деле оказывается, что у молодого человека обычная простуда. На другом вызове оказывается, что "голова раскалывается" после веселой вечеринки. Еще на одном, что "сильное кровотечение" было менструальным, и у пациентки просто кончились гигиенические пакеты.

Однажды пришлось объяснить пациенту, как правильно принимать лекарства при простуде и температуре. Каждому из этих людей по сути нужен был совет. А не скорая медицинская помощь. Вызывать "скорую" в таких случаях особенно странно посреди рабочего дня, когда работают семейные врачи, можно попросить помощи у соседей или знакомых, если нужен транспорт или принести что-либо из аптеки.

Есть смысл подумать, не подвергаете ли вы жизнь другого человека угрозе, когда вызываете нас в такие моменты", - сказано в сообщении службы.

В июле этого года жительница Резекне заявила, что диспетчер "скорой помощи" отказалась регистрировать вызов и положила трубку. Представители СНМП, в свою очередь, изложили свою версию случившегося.

Медики также напомнили, в каких случаях необходимо незамедлительно звонить в "скорую".

"На срочный номер 113 необходимо звонить без промедления, если произошло дорожно-транспортное происшествие, получены тяжелые травмы, наблюдается угрожающее жизни кровотечение, беспамятство, отсутствует или затруднено дыхание, возникает внезапная боль в груди, свидетельствующая об инфаркте, немеет часть тела, что свидетельствует об инфаркте, а также в других угрожающих жизни случаях", - напомнили в службе.

Напомним, с 1 июня штраф за необоснованный вызов "скорой помощи" вырос до 56 евро.