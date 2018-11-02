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Латвийский ресторан Subway в рамках Всемирного дня сэндвичей, который традиционно отмечается в США 3 ноября, предлагает жителям присоединиться к празднику.

3 ноября во всех ресторанах Subway в Латвии будет действовать специальное предложение: при покупке одного сэндвича размером 15 см, второй такой же - бесплатно, сообщают представители сети ресторанов Subway.

История бренда Subway началась в 1965 году в Соединенных Штатах.

В 2011 году SUBWAY был признан крупнейшей сетью быстрого питания в мире. Этот бренд существует уже 53 года и открыл более 43 тысяч ресторанов, в том числетри ресторана работают в Латвии.

В 2011 году SUBWAY был признан крупнейшей сетью быстрого питания в мире. Этот бренд существует уже 53 года и открыл более 43 тысяч ресторанов.

Дополнительную информацию можно об акции можно получить на страничке Subway в Facebook.