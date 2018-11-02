Латвийцев предупреждают о военной технике и солдатах НАТО (18)
С 3 по 16 ноября в нескольких краях Латвии в рамках учений Tomahawk Knocking будет увеличено количество солдат и техники НАТО, сообщает Министерство обороны.
Vairākos Latvijas novados notiek NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas militārās mācībās “Tomahawk Knocking”: https://t.co/90IVnerZCt pic.twitter.com/L0tutXy99i— NBS (@Latvijas_armija) 2 ноября 2018 г.
Военные учения пройдут в Алукснском крае, на полигоне Lāčusils, в Даугавпилсе, Кулдиге, Лиелварде и в окресностях Вентспилса.
В связи с этим Национальные вооруженные силы напоминают, что в это время по дорогам Латвии будет передвигаться военная техника, а в воздушном пространстве будут летать самолеты и вертолеты.
Вооруженные силы приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременными затруднениями в движении транспорта.
При приближении к колонне военной техники автоводителей призывают соблюдать правила дорожного движения и не мешать передвижению колонны, например, пытаясь ее обогнать.
Сопровождать колонны военной техники будут Военная полиция или Центр координирования перемещения.
Фото из Flickr/Latvijas armija