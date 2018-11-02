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С 3 по 16 ноября в нескольких краях Латвии в рамках учений Tomahawk Knocking будет увеличено количество солдат и техники НАТО, сообщает Министерство обороны.

Vairākos Latvijas novados notiek NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas militārās mācībās “Tomahawk Knocking”: https://t.co/90IVnerZCt pic.twitter.com/L0tutXy99i — NBS (@Latvijas_armija) 2 ноября 2018 г.

Военные учения пройдут в Алукснском крае, на полигоне Lāčusils, в Даугавпилсе, Кулдиге, Лиелварде и в окресностях Вентспилса.

В связи с этим Национальные вооруженные силы напоминают, что в это время по дорогам Латвии будет передвигаться военная техника, а в воздушном пространстве будут летать самолеты и вертолеты.

Вооруженные силы приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременными затруднениями в движении транспорта.

При приближении к колонне военной техники автоводителей призывают соблюдать правила дорожного движения и не мешать передвижению колонны, например, пытаясь ее обогнать.

Сопровождать колонны военной техники будут Военная полиция или Центр координирования перемещения.

Фото из Flickr/Latvijas armija