Латвийцев предупреждают о военной технике и солдатах НАТО (18)

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Общество | 2 ноября 2018 года, 18:08

С 3 по 16 ноября в нескольких краях Латвии в рамках учений Tomahawk Knocking будет увеличено количество солдат и техники НАТО, сообщает Министерство обороны.

Военные учения пройдут в Алукснском крае, на полигоне Lāčusils, в Даугавпилсе, Кулдиге, Лиелварде и в окресностях Вентспилса.

В связи с этим Национальные вооруженные силы напоминают, что в это время по дорогам Латвии будет передвигаться военная техника, а в воздушном пространстве будут летать самолеты и вертолеты.

Вооруженные силы приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к возможным кратковременными затруднениями в движении транспорта.

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При приближении к колонне военной техники автоводителей призывают соблюдать правила дорожного движения и не мешать передвижению колонны, например, пытаясь ее обогнать.

Сопровождать колонны военной техники будут Военная полиция или Центр координирования перемещения.

Фото из Flickr/Latvijas armija

Комментарии 18
yes2 часа назад
оккупация полным ходом
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доктор БляБолит2 часа назад
Пусть дорожный налог заплатят для начала..........гопники.
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Жлобина2 часа назад
А не слабо,свои бирюльки,по ночам передвигать?Обязательно людям мешать?
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