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В открытом доступе на сайте Fbserver (сейчас не работает) были выложены данные 257 тысяч пользователей социальной сети Facebook, включая личные сообщения более 80 тысяч человек, передает ВВС.

Большинство пользователей, чьи данные оказались вскрыты,— с Украины (47 тысяч) и России (12 тысяч). В общей сложности утечка затронула аккаунты, зарегистрированные из почти 200 стран. В большинстве случаев украденные хакерами профайлы содержат данные биографии, номера мобильных телефонов и списки друзей.

Сами взломщики утверждают, что им удалось заполучить данные 120 млн аккаунтов соцсети.

Фото из Flickr/Jeremiah Owyang