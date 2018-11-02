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С территории природного парка Папес вывезено более 100 тонн старых покрышек, остававшихся там еще с советских времен, сообщила представитель Управлением охраны природы (УОП) Майя Рена.

Как пишет Diena, старая резина находились в озере и обросли водорослями, а та, что лежали на суше, — деревьями, кустарниками и осокой.

По словам Рены, для того, чтобы освободить территорию от мусора, управление организовало три субботника, в которых участвовали добровольцы. Покрышки увезло на утилизацию предприятие Eko Kurzeme.

Территория, где находились покрышки, принадлежит вышедшей на пенсию учительнице, которая несколько раз обращалась в УОП, Государственную службу окружающей среды (ГСОС) и Руцавское самоуправление с просьбами о помощи, потому что в ее распоряжении нет средств для уборки покрышек. ГСОС предписала владелице участка убрать покрышки до конца года.

Фото из Flickr/Robert Francis