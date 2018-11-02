Cоветское наследие в водорослях: со дна озера собрали сотни покрышек (17)

фото

Общество | 2 ноября 2018 года, 20:06

С территории природного парка Папес вывезено более 100 тонн старых покрышек, остававшихся там еще с советских времен, сообщила представитель Управлением охраны природы (УОП) Майя Рена.

Как пишет Diena, старая резина находились в озере и обросли водорослями, а та, что лежали на суше, — деревьями, кустарниками и осокой.

По словам Рены, для того, чтобы освободить территорию от мусора, управление организовало три субботника, в которых участвовали добровольцы. Покрышки увезло на утилизацию предприятие Eko Kurzeme.

Территория, где находились покрышки, принадлежит вышедшей на пенсию учительнице, которая несколько раз обращалась в УОП, Государственную службу окружающей среды (ГСОС) и Руцавское самоуправление с просьбами о помощи, потому что в ее распоряжении нет средств для уборки покрышек. ГСОС предписала владелице участка убрать покрышки до конца года.

Фото из Flickr/Robert Francis

Комментарии 17
Nekas8 минут назад
Beidzot tīra Latvija no lielajām fabrikām, nevadzīgās cukura fabrikas un zemniekiem. Lielākus nodokļus parastajiem iedzīvotājiem. Lielākas algas tautas kalpiem! Vairāk bruņotajiem spēkiem, tas ir labāk nekā mest naudu tukšajā medicīnā. Tas ir success! Dejojam dejojam! Tīra latvija, bez mežiem un cilvēkiem.
Ответить
Ага 17 минут назад
Слышь, падаль. Наверняка твои, опьяненные «свободой» и водкой и раскидали, после того как колхозы разворовали.
Ответить
Ну7 минут назад
На фото никак не советские покрышки.
Ответить