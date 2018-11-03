Общественный транспорт Риги теперь будет "говорить" только мужским голосом (10)
Объявлять остановки в общественном транспорте Rīgas satiksme в скором времени будет новый голос. К тому же впредь в трамваях, троллейбусах и автобусах будет звучать один голос, а не два, как это было ранее.
На данный момент остановки в общественном транспорте объявляют двумя голосами: мужской голос в электрическом транспорте и женский – в автобусах. Эти голоса действуют с 2000 года.
Однако впредь в общественном транспорте Rīgas satiksme будет звучать только мужской голос. И это – голос Артиса Робежниекса. Тем самым все транспортные средства будут иметь единую систему озвучания остановок.
Заменить полностью систему автоматического объявления остановок планируется до конца года. В целом заново нужно будет озвучить около 2000 названий и «сменить голос» примерно у 1000 единиц транспорта.
Напомним, как ранее писал Mixnews, экс-диктор Латвийского радио Мара Кронтале, голос которой сейчас звучит при объявлении остановок в рижских автобусах, предложила избавиться от русскоязычного населения Латвии по примеру балтийских немцев.
Источник: Riga.lv
Да и слишком у тебя диапазон богатый - от свинячьего визга до обезьяньего бормотания и гиеньего хохота, - тебе не в автобус. Тебе с такими талантами в цирк надо!
Эх, жаль, закрыли....!
Кстати, а претендента Робежниекса проверили на лояльность?
Или он тоже чего-нибудь выдаст со временем?
И да, зачем вообще избавляться от женского голоса? Давайте, я буду дублировать Робежниекса, повторяя названия остановок на русском?
Приятный голос с легким российским акцентом гарантирую!