Общество |

Объявлять остановки в общественном транспорте Rīgas satiksme в скором времени будет новый голос. К тому же впредь в трамваях, троллейбусах и автобусах будет звучать один голос, а не два, как это было ранее.

На данный момент остановки в общественном транспорте объявляют двумя голосами: мужской голос в электрическом транспорте и женский – в автобусах. Эти голоса действуют с 2000 года.

Однако впредь в общественном транспорте Rīgas satiksme будет звучать только мужской голос. И это – голос Артиса Робежниекса. Тем самым все транспортные средства будут иметь единую систему озвучания остановок.

Заменить полностью систему автоматического объявления остановок планируется до конца года. В целом заново нужно будет озвучить около 2000 названий и «сменить голос» примерно у 1000 единиц транспорта.

Напомним, как ранее писал Mixnews, экс-диктор Латвийского радио Мара Кронтале, голос которой сейчас звучит при объявлении остановок в рижских автобусах, предложила избавиться от русскоязычного населения Латвии по примеру балтийских немцев.

Источник: Riga.lv