В субботу местами ожидается солнечная погода
Общество | 3 ноября 2018 года, 10:53
В субботу, 3 ноября, начиная с западных регионов облачность уменьшится, во многих регионах выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
Пасмурная погода сохранится в Латгале. Здесь, а также местами в Земгале и Видземе ожидается небольшой дождь.
Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит около +11 градусов, к вечеру станет прохладнее.
В Риге сегодня осадков не ожидается, облачность уменьшится, а температура воздуха составит до +11 градусов.
Фото: pixabay.com