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В субботу, 3 ноября, начиная с западных регионов облачность уменьшится, во многих регионах выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Пасмурная погода сохранится в Латгале. Здесь, а также местами в Земгале и Видземе ожидается небольшой дождь.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха составит около +11 градусов, к вечеру станет прохладнее.

В Риге сегодня осадков не ожидается, облачность уменьшится, а температура воздуха составит до +11 градусов.

Фото: pixabay.com