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В этом году в Латвии было побито 300 температурных рекордов, и первая декада ноября тоже будет аномально теплой, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии.

При этом в 2015-м году было еще больше рекордов зафиксированных синоптиками - 350.

По ситуации на 3 ноября самая высокая температура фиксировалась в каждый пятый день года (55 из 306 дней). В целом за год было побито более 300 рекордов тепла, и только в 10 случаях была отмечена рекордно низкая для конкретного дня температура.

Последний рекорд был побит 2 ноября, когда в Колке была зафиксирована температура +15,1 градус тепла.

В целом больше всего рекордов было побито в последние три месяца: синоптики зафиксировали самое длинное метеорологическое лето и самую теплую осень в истории наблюдений. Так, 21 сентября в Земгале воздух прогрелся до +30 градусов.

В ближайшие дни в Латвии сохранится теплая погода, возможны новые температурные рекорды. Начиная со второй половины следующей недели похолодает, но осадки пока не прогнозируются.

Фото: pixabay.com