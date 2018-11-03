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В Риге дизельное топливо дорожает уже седьмую неделю подряд, а в Вильнюсе и Таллине цены на него падают.

Бензин 95-й марки дороже всего на этой неделе стоил в Таллине, а самой низкой цена на него была в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим также было в столице Эстонии, а самым дешевым - в столице Литвы.

На АЗС Circle K в Риге цена 95-го бензина на этой неделе не изменилась и составила 1,362 евро за литр. Дизельное топливо подорожало на 0,8% - до 1,332 евро за литр.

В Вильнюсе бензин 95-й марки подешевел на 7,3% до 1,144 евро за литр, а дизельное топливо - на 6,6% до 1,124 евро за литр.

В Таллине на АЗС "Circle K" цена 95-го бензина уменьшилась на 0,7% до 1,389 евро за литр, дизельное топливо также подешевело на 0,7% до 1,389 евро за литр.