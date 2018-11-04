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Количество дорожно-транспортных происшествий в Латвии в этом году уменьшилось, но число жертв автоаварий возросло, свидетельствуют данные Госполиции.

До 31 октября в стране зарегистрированы 16 904 автоаварии, что на 212 меньше, чем за тот же период прошлого года. В этом году в ДТП пострадали 4029 человек, что на 18 меньше, чем в прошлом году.

Жизни в результате ДТП в этом году лишились 122 человека, тогда как за десять месяцев прошлого года - 108 человек.

Ранее Госполиция заявила, что за последние десять лет ситуация на дорогах значительно улучшилась, но прошлый и этот год свидетельствуют о том, что наступил "известный застой", и может быть не выполнена поставленная цель уменьшить до 2020 года количество погибших и пострадавших в ДТП по сравнению с 2010 годом на 50%.

Как отметила Госполиция, этот год начался обнадеживающе, но в летние месяцы ситуация значительно ухудшилась - только в августе, например, погибли 17 человек.

Главными факторами риска тяжелых аварий является игнорирование правил дорожного движения, недостаточно хорошее техническое состояние транспортных средств и дорожной инфраструктуры.

Нигилизм в соблюдении правил дорожного движения подтверждается и сентябрьской статистикой, так как у многих из погибших на дорогах в темное время суток пешеходов не было отражателей.

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