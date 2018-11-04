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Министерство обороны (Минобороны) не отрицает, что аннулирование допуска к гостайне сотрудникам системы обороны, в том числе военным, является одним из методов отсева возможных шпионов, при этом их не сдают суду. Об этом пишет NRA.

Как отмечает портал, в Латвии шпионаж в пользу другого государства или помощь ему являются уголовно наказуемыми действиями, за которые можно получить 20-летний тюремный срок.

Бывший командир Национальных вооруженных сил (НВС) Раймонд Граубе рассказал в интервью Латвийскому телевидению о том, что в Латвии существуют шпионы, которые предоставляют информацию России или другим странам.

Отвечая на вопрос о том, были ли на его практике случаи, когда людей просто увольняли, а не сдавали суду, экс-командир НВС признался, что назначение этих лиц на другие должности или увольнение является одним из методов того, как не допустить утечки информации.

"Также система доступа является одним из методов, то есть, не давать допуска к гостайне, в случае НВС это означает автоматическое увольнение. Такие случаи были и их было достаточно много", - отметил Граубе.

Комментируя заявления бывшего командира НВС, представитель Минобороны Каспар Галкин указал, что такой метод действительно используется для предотвращения возможного шпионажа.

Шпионаж является синонимом государственной измены и худшим, что должностное лицо может сделать по отношению к своей стране, своим сослуживцам и любому жителю Латвии, заявил Галкин.

Однако решение не давать допуска к гостайне какому-то конкретному должностному лицу не всегда значит, что его обвиняют в шпионаже. Как указал Галкин, действующий в Минобороны и НВС порядок, предусматривающий, что у каждого чиновника и военного должен быть доступ к работе с гостайной, подтвердил свою эффективность и, возможно, снизил риск шпионажа в отрасли в целом.

"Данная практика применяется и в других странах-членах НАТО", - подчеркнул Галкин.

Тщательный процесс оценивания того, можно ли доверить человеку хранение гостайны, отсеивает тех, кто, возможно старается влиться в отрасль с цель сбора информации в пользу зарубежных служб разведки.

В ведомстве обороны допуски к гостайне выдает Бюро по защите Сатверсме и Служба военной разведки и безопасности Латвии (MIDD)

В период с 2013 по 2017 год MIDD отказала в выдаче или аннулировала допуск к гостайне 95 лицам. В 2013 году служба запретила работать с гостайной 30 людям. Меньше всего отказов было в прошлом году, когда разрешения не были выданы семи лицам.

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