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В связи с ликвидацией аварии водопровода в рижском районе Браса прекращено водоснабжение в здания, находящиеся на промежутке улицы Хоспиталю 7 до улицы Зирню, сообщает Rīgas ūdens.

Notiek ūdensvada avārijas Hospitāļu ielā 11 likvidācija. Pārtraukta ūdens padeve posmā no Hospitāļu ielas 7 līdz Zirņu ielai. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. pic.twitter.com/ogRW7OjCb9 — SIA "Rīgas ūdens" (@rigasudens) 4 ноября 2018 г.

Водопровод прорвало на улице Хоспиталю 11, на данный момент специалисты работают над ликвидацией последствий аварии.

Фото: twitter.com/rigasudens