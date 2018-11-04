В районе Браса прорвало водопровод: некоторые жители остались без воды (1)

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Общество | 4 ноября 2018 года, 13:02

В связи с ликвидацией аварии водопровода в рижском районе Браса прекращено водоснабжение в здания, находящиеся на промежутке улицы Хоспиталю 7 до улицы Зирню, сообщает Rīgas ūdens.

Водопровод прорвало на улице Хоспиталю 11, на данный момент специалисты работают над ликвидацией последствий аварии.

Фото: twitter.com/rigasudens

Комментарии 1
Пустячок3 часа назад
Хуже когда в мороз прорывает водопровод.
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