В районе Браса прорвало водопровод: некоторые жители остались без воды (1)
Общество | 4 ноября 2018 года, 13:02
В связи с ликвидацией аварии водопровода в рижском районе Браса прекращено водоснабжение в здания, находящиеся на промежутке улицы Хоспиталю 7 до улицы Зирню, сообщает Rīgas ūdens.
Notiek ūdensvada avārijas Hospitāļu ielā 11 likvidācija. Pārtraukta ūdens padeve posmā no Hospitāļu ielas 7 līdz Zirņu ielai. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. pic.twitter.com/ogRW7OjCb9— SIA "Rīgas ūdens" (@rigasudens) 4 ноября 2018 г.
Водопровод прорвало на улице Хоспиталю 11, на данный момент специалисты работают над ликвидацией последствий аварии.
Фото: twitter.com/rigasudens
Хуже когда в мороз прорывает водопровод.
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