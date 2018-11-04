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Рижский окружной суд приговорил мужчину, который занимался незаконным выловом рыбы, к штрафу в размере 192 301,80 евро, свидетельствует публично доступное решение суда.

В решении указано, что в целом латвиец в Лиелупе незаконно выловил 1248 вимб, стоимость которых оценена в 180 960 евро, 59 судаков (стоимость составляет 10 620 евро), 49 лещей (261,40 евро), а также две трески и три щуки.

В декабре 2015 года сотрудники полиции остановили автомобиль браконьера. Полицейские нашли в его машине 627 вимб, которые были выловлены незаконно установленными рыбацкими сетями. После обыска места жительства мужчины, была найдена и остальная рыба.

Осужденный пытался объяснить суду, что рыба выловлена в море, а не в Лиелупе, однако доказательства указывали на обратное.

Кроме выплаты компенсации мужчина был приговорен к лишению свободы на семь месяцев.

Фото: pixabay.com