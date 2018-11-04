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В Латвии стоило бы ввести единую электронную систему учета рабочего времени, заявил агентству LETA президент Латвийского общества ресторанов Янис Йензис.

"Ищем решение вопроса об электронном учете рабочего времени. Мнение общества таково - в интересах всех участников рынка, и государства, и предпринимателей, является введение унифицированный электронной системы учета рабочего времени", - указал Йензис.

Латвийское общество ресторанов также предлагает разместить серверы электронной системы в Службе госдоходов (СГД), чтобы работники службы имели оперативный доступ к данным.

По словам Йензиса, таким образом можно было бы сэкономить административные ресурсы СГД, поскольку работникам службы не пришлось бы ездить на регулярные проверки предприятий, а средства, предусмотренные для этих целей, можно было бы потратить на электронный учет рабочего времени.

Президент общества также добавил, что с введением такой системы можно было бы достигнуть наибольшего количества задекларированных рабочих часов в стране. По его словам, это приведет к росту доходов от налогов и уменьшит сферу теневой экономики.

"Это был бы метод создания положительного фискального эффекта в стране", - указал Йензис.

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