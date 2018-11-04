Синоптики рассказали, какая погода ожидается в понедельник
Общество | 4 ноября 2018 года, 16:34
В понедельник, 5 ноября, в Латвии ожидается пасмурная погода, только на востоке страны местами будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Существенных осадков не ожидается, будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер.
Минимальная температура воздуха ночью составит +1..+6 градусов, на востоке местами до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +6..+11 градусов.
В Риге в понедельник будет облачно, температура воздуха ночью не опустится ниже +2 градусов, а днем составит около +9 градусов.
Фото: pixabay.com