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Бюро внутренней безопасности (БВБ) начало уголовный процесс по факту того, что сотрудники Саласпилсского участка Управления Рижского региона Госполиции подделывали служебные документы в целях получения более высокой зарплаты, сообщает передача "Ничего личного" на телеканале TV3.

Как указывает передача, внимание БВБ привлекла указанная в документах саласпилсских полицейских частая работа в поздние часы суток, за которую платят больше. В документах по крайней мере восемь раз за последние месяцы указано, что сотрудники Саласпилсской Криминальной полиции выезжали на ночные рейды, хотя эта работа была проделана в течение дня, рассказали в бюро.

Таблицы учета рабочего времени подтвердила сотрудница полиции Лена Кейне-Каштальяна, которая ранее руководила Криминальной полицией Рижского Курземского участка.

БВБ считает, что она необоснованно указала работу в ночные часы как и своим подчиненным, так и самой себе, таким образом увеличив зарплату каждого сотрудника на сумму в среднем от 100 до 200 евро в месяц.

Начальник Управления Рижского региона Госполиции Юрис Шулте рассказал журналистам, что на минувшей неделе БВБ провело процессуальные действия в Саласпилсском участке и один инспектор криминальной полиции признана подозреваемой, а также ей запрещается занимать определенную должность.

Передаче стало известно, что инспектором, о котором идет речь, является Яна Степенсе - ее подозревают в злоупотреблении своим служебным положением и возможном подделывании служебных документов в корыстных целях.

БВБ планирует задержать и ее начальницу Кейне-Каштальяну, однако она на данный момент находится на больничном.

По словам Шулте, он не может с уверенностью сказать, что подобное не происходило в других участках. В целом за восемь месяцев этого года было проведено около 1200 ночных рейдов, отметил он.

Как сообщает TV3, с сентября порядок изменен и такие рейды нужно теперь согласовывать на трех уровнях.

Передаче также известно, что начальник Саласпилсского полицейского участка Гатис Калвитис, которого в начале года поймали за использованием служебного топлива в личных целях, уволился со службы по состоянию здоровья. В октябре прокуратура передала его уголовное дело суду.

Фото: Valsts policija