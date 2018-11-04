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Первый секретарь посольства России в Латвии Роман Татарка в свою время учился в Московской Военно-дипломатической академии вместе с офицером военной разведки ГРУ Анатолием Чепигой, которого подозревают в отравлении Сергея Скрипаля, сообщает украинский портал Ghall.com.ua . Об этом пишет NRA.

Портал ссылается на опубликованную на портале Михаила Ходорковского Mbk.media информацию, где указаны имена людей, которые учились в этом вузе вместе с Чепигой. Официальное названия вуза - Военно-дипломатическая академия Министерства обороны Российской федерации.

Портал отмечает, что в этом вузе готовят работников российских служб разведки. Mbk.media выяснил, что в период с 2009 по 2015 год в общежитиях академии вместе с Чепигой были прописаны 12 офицеров вооружённых сил РФ, в том числе и Татарка, который до поступления в данный вуз учился в Череповецком высшем военном училище радиотехники, где готовят специалистов по радио-разведке для нужд ГРУ.

Первое упоминание о дипломатической карьере Татарки можно найти в опубликованном Министерством иностранных дел Латвии списке аккредитованных иностранных дипломатов в Латвии от 3 марта 2011 года, в котором Роман Татарка заявлен как третий секретарь посольства РФ. В списке 2028 года он указан как первый секретарь посольства.

Ghall.com.ua также ссылается на информацию Рижского дипломатического клуба экономики, согласно которой, в 2011 году Татарка посещал подземное газохранилище в Инчукалнсе. На одной из фотографий с этого мероприятия он запечатлен с обвиняемым в разжигании национальной розни Александром Гапоненко.

Портал допускает, что в полномочия Татарки входит и интерес к важным объектам инфраструктуры Латвии, и поддержание контактов с прокремлевскими силам, и, возможно, слежка за получившими в Латвии убежище политическими эмигрантами из России.

В связи с этим, издание напоминает о попытке госпереворота в 2016 году в Черногории, который организовал полковник ГРУ Эдуард Шишмаков совместно с местными сербскими радикалами, а также о события в Солсбери. Портал призывает Латвийские службы безопасности к бдительности.