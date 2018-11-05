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Maxima Latvija в ноябре планирует открыть три магазина в Риге, продолжая реализацию инвестиционной программы по расширению возможностей совершения покупок.

После масштабных работ по реконструкции 15 ноября откроется магазин Maxima XX на проспекте Курземес 141, а также два магазина меньшего формата - 15 ноября вновь двери для покупателей распахнет Maxima X на улице Нометню 29b, а 29 ноября - Maxima X на улице Лидоню 3.

"В этом году почти каждый месяц мы открывали новые или реконструировали и модернизировали действующие магазины. Важные перемены предстоят и в ноябре, когда откроются еще три магазина, чтобы обеспечить покупателям и работникам Maxima современный процесс покупок в удобных, светлых и обновленных помещениях. Наши работники и партнеры тщательно планировали открытие каждого магазина Maxima на протяжении нескольких месяцев, внедряя значительные улучшения, чтобы сделать поход в магазин еще более приятным", - рассказала член правления Maxima Latvija Кристине Аболтиня.

В рамках расширения сети магазинов ведется строительство новых зданий, обновление фасадов имеющихся зданий, строительство и оборудование торговых залов и подсобных помещений в соответствии с современными требованиями к процессу покупок и рабочей среде. Параллельно Maxima Latvija развивает сеть касс самообслуживания и совершенствует систему обслуживания клиентов.

Как сообщалось ранее, Maxima Latvija реализует в этом году инвестиционную программу с целью улучшения покупательского опыта клиентов - в целом будет инвестировано более 23 млн евро. В рамках программы до конца года будет реконструировано 15 магазинов в Риге и регионах, а также открыто по крайней мере пять новых магазинов разного формата по всей Латвии, в том числе Maxima Express.