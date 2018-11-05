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Генеральная прокуратура выдвигает против общественного активиста Дениса Бартецкого (Facebook: Antonio Bandera) обвинения относительно созданной им два года назад петиции. Об этом Бартецкий сообщил на своей странице в соцсети Facebook. Подписи за присоединение Латвии к США собирались на портале avaaz.org.

Как пишет сам активист, два года назад против него было возбуждено уголовное дело по статье 82.1 - за публичный призыв к ликвидации независимой Латвии. По адресу места жительства Бартецкого был проведен обыск, в ходе которого были изъяты все носители информации.

По словам Бартецкого, после допросов в Полиции безопасности, дело было передано в Генпрокуратуру и на некоторое время спецслужбы о нем забыли.

"В итоге мне заявили, что очень рады избавиться от этого абсурдного дела и передают его в Генпрокуратуру, где его скорее всего закроют за отсутствием состава преступления", - написал он.

Однако спустя два года после возбуждения дела, активист все же получил письмо из Генпрокуратуры.

"Два с половиной года я ничего не слышал об этом уголовном деле. И вот. Пришло письмо счастья. Генпрокуратура готова выдвинуть против меня обвинения. Удачный год – столетие, что ни говори, сам бог велел. Адвоката я брать не планирую, но планирую прояснить один момент: стали ли мы после сотни лет демократическим государством или упорно движемся в сторону КНДР. На этой неделе я скорее всего побываю в Генпрокуратуре и все узнаю", - рассказал Бартецкий.

Напомним, весной 2014 года житель Латвии Максим Коптелов опубликовал на сайте avaaz.org петицию о присоединении Латвии к России. В последнем абзаце призыва было указано, что его следует воспринимать как шутку. В феврале 2015 года он был задержан. В феврале 2016 года Суд Курземского района Риги приговорил Максима Коптелова к шести месяцам тюрьмы. Позже он обжаловал решение суда, а Рижский окружной суд удовлетворил апелляционную жалобу и заменил тюремное заключение 140 часами принудительных работ.

В марте 2016 года на сайте avaaz.org стартовал сбор подписей за присоединение Латвии к США, автором которого является Денис Бартецкий.

Эта акция стали ответом на решение суда, приговорившего Коптелова к тюрьме.

В ответ на приговор Коптелову появились еще две шуточные петиции — о присоединении Латвии к США блогера Бартецкого и о присоединении страны к Галактической империи журналиста Алекса Алехина.