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Поправки в Законе о финансировании здравоохранения допустимы, особенно в вопросе о связи получения услуг здравоохранения с социальными взносами, но отмена упомянутого закона является преступлением против медиков, поскольку в этом случае придется отменить и обещанное повышение зарплат. Такое мнение в интервью Латвийскому радио выразила министр здравоохранения Анда Чакша.

Она особенно выделила положительные стороны этого закона, например, он обеспечил медсестрам и врачам повышение зарплаты и возможность улучшить сферу здравоохранения. По мнению Чакши, самой большой выигрыш от этого закона - в Латвию стали возвращаться медсестры, которые в свое время покинули страну, чтобы больше заработать.

Министр напомнила, что на данный момент начата солидарная система, согласно которой все работодатели и работники делают дополнительный взнос (1%) за услуги здравоохранения. Данная практика в этом году уже принесла отрасли дополнительные 85 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, с сентября 2018 года лица, не вносящие взносы соцстрахования, могли начать вносить взносы страхования здоровья добровольно, чтобы в следующем году получать все оплачиваемые государством услуги здравоохранения.

Информация о статусе страхования с 1 января будет доступна на сайте электронного здравоохранения.

Фото: flickr.com