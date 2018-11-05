Чакша: отмена страхования здоровья - преступление против медиков (9)

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Общество | 5 ноября 2018 года, 20:08

Поправки в Законе о финансировании здравоохранения допустимы, особенно в вопросе о связи получения услуг здравоохранения с социальными взносами, но отмена упомянутого закона является преступлением против медиков, поскольку в этом случае придется отменить и обещанное повышение зарплат. Такое мнение в интервью Латвийскому радио выразила министр здравоохранения Анда Чакша.

Она особенно выделила положительные стороны этого закона, например, он обеспечил медсестрам и врачам повышение зарплаты и возможность улучшить сферу здравоохранения. По мнению Чакши, самой большой выигрыш от этого закона - в Латвию стали возвращаться медсестры, которые в свое время покинули страну, чтобы больше заработать.

Министр напомнила, что на данный момент начата солидарная система, согласно которой все работодатели и работники делают дополнительный взнос (1%) за услуги здравоохранения. Данная практика в этом году уже принесла отрасли дополнительные 85 миллионов евро.

Как сообщалось ранее, с сентября 2018 года лица, не вносящие взносы соцстрахования, могли начать вносить взносы страхования здоровья добровольно, чтобы в следующем году получать все оплачиваемые государством услуги здравоохранения.

Информация о статусе страхования с 1 января будет доступна на сайте электронного здравоохранения.

Фото: flickr.com

Комментарии 9
Алекс2 часа назад
А кого больше в стране, товарищ медик, Людей или медиков?
Ради кого радеешь-то?
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унгоо2 часа назад
есть предложение - чтобы добавить железнодорожникам зарплату взять 1% от соц страхования ...прикольно ...да . вы дубины не решитесь провести полную инвентаризацию расходов государства из почти 9 млрд евро , точно нашли бы 1.5 ..но это трудно и страшно копать под режим ...легче отобрать и поделить ...
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Патриот 2 часа назад
Ты само себе преступление! Свиней иди лечи а не народ который довели до катастрофического состояния! Помойся для начала прежде чем в свинарник заходить, свиньи грязных и вонючих не любят. Сожрут!
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