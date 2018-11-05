#uzdāvinilentīti: латвийцев призывают выкладывать фото с ленточками в цветах флага (9)
С понедельника стартует традиционная акция "Подари ленточку", в ходе которой жителей Латвии призывают показать свой патриотизм и приколоть к одежде ленточку в цветах флага, пишет Skaties.lv.
Праздничные ленточки, символизирующие солидарность с борцами за свободную Латвию, сумевшими в 1919 году побороть превосходящую армию Бермонта-Авалова, советуют прикреплять на одежду с левой стороны груди ("к сердцу"). Ленточки загибаются латинской буквой "V" - на манер общепринятого сокращения анг. жеста "Victory".
В акции примут участие социальные центры опеки, пансионаты, больницы и детдома, обитатели которых будут дарить ленточки желающим. Фотографии ленточек в процессе подготовки и уже во время ношения призывают выкладывать в социальные сети с хэштегом #uzdāvinilentīti.
Добавим, с 11 по 18 ноября в Латвии пройдет уже традиционная неделя патриотизма. В рамках этой недели по всей стране пройдут мероприятия, посвященные Дню Лачплесиса и Дню независимости.
Спасибо что придумали, чатланина видно за километр.
и посадят в тюрьму.