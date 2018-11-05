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Экспертная комиссия латвийского Центра госязыка утвердила информативный материал о названиях мировых стран и территорий на латышском языке, пишет Nra.lv.

Материал был обновлен в соответствии с изменениями, которые произошли с 2006 года, когда была опубликована предыдущая версия списка названий. В публикации указан международный код государства или территории, традиционное короткое название на латышском, официальное полное название на латышском, название на оригинальном языке, название столицы или административного центра на латышском языке, а также при необходимости - пояснение или предыдущее название.

Так, Аландские острова на латышском языке необходимо называть Olandi, Нидерландские Антильские острова поделены на Karību Nīderlandē (Карибы в Нидерландах) и Kirasao (Кюрасао). В список также попали утвержденные в недавнем времени новые названия государств, например, Королевство Свазиленд изменило свое название на Королевство Эсватини, а бывшая югославская республика Македония - на Северная Македония.

Напомним, в прошлом году Центр госязыка поддержал решение об изменении написания 30 крупнейших городов Украины.

Так, Днепропетровск в Латвии стали называть Dnipro (Днипро). В свою очередь такие города как Кировоград и Днепродзержинск переименовали в Kropivnicka (Кропивницк) и Kamjanska (Камянск).