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На минувших выходных в соцсетях появилось видео того, что пережили ранним осенним утром автоводители на Южном мосту в Риге.

"Хорошо жить в мире с осознанием, что рядом живут Люди (да, да, именно с большой буквы. Прошлой ночью в 4.30 нам позвонил Улдис, рассказавший, что на Южном мосту напротив Akropole между полосами лежит немецкая овчарка, возможно, раненная", - пишет организация Dzīvnieku policija в Facebook.

Как выяснилось по приезду защитников животных, вызвавший их водитель был не единственным, кто встал на защиту беззащитного животного.

"Он остановил машину с включенными фарами, чтобы другие водители не наехали на собаку. Когда мы приехали (5.05), там уже стояло несколько автомобилей вокруг животного, чтобы оно было в безопасности. Собака была здоровая, только испуганная. Благодаря зарегистрированному микрочипу и Улдису, с 11-летней Кейтой все в порядке", - сообщает Dzīvieku policija.

Фото: скриншот из видео