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Македонский город Тетово возглавил рейтинг Pollution Index 2018 Mid-Year, в котором города Европы ранжированы по степени загрязненности. Полный список опубликовал портал numbeo.com.

На втором месте рейтинга оказался Неаполь (Италия), а третье место занял еще один македонский город — столица страны Скопье.

В десятку вошли Тирана (столица Албании), Турин (Италия), Бухарест (столица Румынии), Сараево (столица Боснии и Герцеговины), Краков (Польша) и Пловдив (Болгария). Замкнул топ-10 самых загрязненных городов Киев.

Рига расположилась на 49-й строчке, обогнав Вильнюс, который занимает 60-ю позицию в рейтинге, и Таллин, занявший 66-е место по степени загрязненности воздуха.

Источник: Газета.ru

Фото: pixabay.com