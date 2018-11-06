Общество |

В минувшие выходные из-за сильных порывов ветра в Саулкрасты частично обрушилась знаменитая Белая дюна, а также деревянный мост-пандус. Об этом пишет портал Skaties.lv .

Как рассказала порталу представитель Саулкрастской краевой думы Марика Грасмане, такие обвалы раньше не встречались. По ее словам, случившееся является результатом природных процессов.

Представитель самоуправления также указала, что жители были своевременно оповещены о закрытом спуске на побережье.

В ближайшие дни мост и пандус будут демонтированы, отмечает Skaties.lv . В свою очередь в следующем году планируется построить новый спуск к морю, но уже в другом месте. Новый спуск будет приспособлен для детских и инвалидных колясок.

Фото: Skaties.lv/Leonīds Jakobsons