Общество |

Эстонский девелопер недвижимости "Prana Property" в настоящее время не готов принять предложение Рижской думы о выкупе долей недвижимости на ул. Приедайнес, 20 - на месте золитудской трагедии, рассказал председатель комитета городской собственности Рижской думы Олег Буров.

"Мы предлагали возможность обмена недвижимости - самоуправление готово выкупить объект и оценить землю как незастроенную или же предложить равноценную недвижимость. Если выкупим, снесем за свои средства и здание, и автостоянку", - сказал Буров.

Самоуправление предлагало выкупить землю по цене 60 евро за кв.м, при этом общая цена недвижимости составила бы 600 000 евро, а Рижская дума заплатила бы 200 000 евро. Эстонское предприятие не принимает это предложение, недвижимость на обмен его тоже не интересует.

Соответственно, вопрос о разделе недвижимости теперь можно решать только в суде, сказал Буров. 16 ноября состоится заседание комиссии по деградирующим постройкам, на котором здание может быть признано деградирующим с повышенной ставкой налога на недвижимость, добавил он.

"Предприятие открыто для любых предложений и ищет компромиссы с Рижской думой. Мы продолжим работать и надеемся все же договориться с самоуправлением. Мы понимаем весь фон, связанный с этим злополучным объектом, осознаем масштаб происшедшей там трагедии, поэтому стараемся вместе с Рижской думой прийти ко взаимоприемлемому решению", - сказал член правления Рrana Property Рауль Кексила.

Он пояснил, что Рижская дума предлагает цену как за незастроенный участок, но "Prana Property" на это не согласна, потому что здание можно достроить и его стоимость выше, сказал Кексила. Цену, которую готово принять эстонское предприятие, он не назвал, но обещал скоро озвучить ее.