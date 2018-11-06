Пенсионер задолжал СГД один цент, теперь с него требуют 54 евро (4)
Пенсионер из Яунолайне Эгонс получил письмо от Службы госдохода (СГД), в котором утверждалось, что он должен заплатить штраф 50 евро, а с процентами - 54 евро. Об этом мужчина рассказал передаче Bez Tabu на телеканале TV3, сообщает Skaties.lv.
Полтора года назад ему пришло письмо от СГД о том, что его задолженность по налогам составляет 1 цент. Эгонс не обратил на него внимания: дети сказали ему, что такое письмо по ошибке пришло всем. Однако спустя полтора года пришло еще одно письмо с требованием заплатить 50 евро (с процентами - 54) до 7 ноября, иначе государство взыщет долг через судебных приставов.
Эгонс связался с СГД, но там, по словам пенсионера, его посылали от одного работника к другому, и ответа он не добился.
Представитель СГД Санта Гарнача рассказала журналистам Bez Tabu, что из 1 цента 50 евро получиться не могли.
"Конечно, есть штраф за просрочку, но не 100% и не 200%. Это 18% в год", - отметила она.
Представитель СГД предположила, что Эгонс мог неправильно заполнить налоговую декларацию. Мужчина же утверждает, что вообще не заполнял декларацию, так как не обязан это делать как пенсионер.
Гарнача отметила, что Эгонс должен в письменном виде обратиться в СГД, тогда его ситуация будет рассмотрена.