Общество |

Пенсионер из Яунолайне Эгонс получил письмо от Службы госдохода (СГД), в котором утверждалось, что он должен заплатить штраф 50 евро, а с процентами - 54 евро. Об этом мужчина рассказал передаче Bez Tabu на телеканале TV3, сообщает Skaties.lv.

Полтора года назад ему пришло письмо от СГД о том, что его задолженность по налогам составляет 1 цент. Эгонс не обратил на него внимания: дети сказали ему, что такое письмо по ошибке пришло всем. Однако спустя полтора года пришло еще одно письмо с требованием заплатить 50 евро (с процентами - 54) до 7 ноября, иначе государство взыщет долг через судебных приставов.

Эгонс связался с СГД, но там, по словам пенсионера, его посылали от одного работника к другому, и ответа он не добился.

Представитель СГД Санта Гарнача рассказала журналистам Bez Tabu, что из 1 цента 50 евро получиться не могли.

"Конечно, есть штраф за просрочку, но не 100% и не 200%. Это 18% в год", - отметила она.

Представитель СГД предположила, что Эгонс мог неправильно заполнить налоговую декларацию. Мужчина же утверждает, что вообще не заполнял декларацию, так как не обязан это делать как пенсионер.