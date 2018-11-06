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Латвия моло внимания уделает решению вопросов борьбы с бедностью, об этом омбудсмен Юрис Янсонс информировал Еврокомиссию.

Латвийский правозащитник обратился с письмом в генеральный директорат по экономическим и финансовым делам ЕК, информируя о своем видении ситуации относительно рисков бедности в Латвии и приоритетами бюджета 2019 года в области прав человека.

В своем письме Янсонс пишет, что по его мнению, важно привлечь внимание государства при планировании ежегодного бюджета к обеспечению своих сограждан самым необходимым для жизни. Согласно общепринятым международным стандартам и правовым актам государства, основополагающими факторами жизни названы продовольствие, одежда, жилье, здравоохранение и образование.

Янсонс подчеркивает, что по сравнению с другими странами Европейского союза, Латвия существенно отстает в таких сферах как здравоохранение и социальная защита.

"Это области, которые уже годами остаются без должного внимания и недостаточно финансируются", - подчеркнул Янсонс, добавив, что это именно те сферы, которые тесно связаны с обеспечением основных нужд человека.

По мнению Янсонса очень важно добиться, чтобы государство позаботилось о тех жителях, которые не способны позаботиться о себе сами, а именно о детях, инвалидах, пожилых людях и неполных семьях.

Омбудсмен уже ранее призывал новое правительство и Сейм с первого дня работать над искоренением бедности, подчеркивая, что бедность является самой большой проблемой Латвии и государство слишком вяло действует для улучшения ситуации.

Правозащитник письмо со своим видением ситуации направил также Сейму и премьер-министру Латвии.

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