В Латвии начались международные военные учения "Анаконда 18" (26)
Общество | 7 ноября 2018 года, 08:38
В Латвии с сегодняшнего дня до 16 ноября будут проходить международные военные учения "Анаконда 18".
Это тактические полевые учения, в которых примут участие подразделения вооруженных сил США, Эстонии, Литвы, Польши, Латвии и дислоцированный в Латвии многонациональный батальон НАТО под руководством Канады.
Задача учений - отработка взаимодействия между структурами командования НАТО и региональными вооруженными силами при проведении тактических операций.
Планируется, что в учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.
Напомним, с 20 августа по 2 сентября в Латвии проходили крупнейшие после восстановления независимости военные учения Namejs 2018.
Фото: flickr.com/Latvijas armija
Это не страна, а какой-то международный полигон.
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Как только появляются америкосовские уши, так сразу начинаются вопли об агрессии России.
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Не забудьте,на Россию напасть!
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