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В Латвии с сегодняшнего дня до 16 ноября будут проходить международные военные учения "Анаконда 18".

Это тактические полевые учения, в которых примут участие подразделения вооруженных сил США, Эстонии, Литвы, Польши, Латвии и дислоцированный в Латвии многонациональный батальон НАТО под руководством Канады.

Задача учений - отработка взаимодействия между структурами командования НАТО и региональными вооруженными силами при проведении тактических операций.

Планируется, что в учениях примут участие более 500 иностранных военнослужащих.

Напомним, с 20 августа по 2 сентября в Латвии проходили крупнейшие после восстановления независимости военные учения Namejs 2018.

Фото: flickr.com/Latvijas armija