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С каждым годом латвийцы задаются вопросом о том, выпадет ли в Латвии снег на Рождество. Местные метеорологи пока не высказали свои предположения относительно погоды в конце декабря, а прогнозы американской организации Accuweather выглядят не утешительно. Об этом пишет NRA.

Нынешние прогнозы пока не предвещают того, что в последний месяц 2018 года в Латвии ожидаются сильный мороз и снег. Например, согласно прогнозам погоды в Риге, дневная температура в декабре составит от -3 до +5 градусов, между тем как ночью будет от 0 до -8 градусов.

Как сообщают американские синоптики, декабрь будет в целом дождливым и в Риге, и на всей территории Латвии.

Ранее сообщалось, что в этом году в Латвии было побито 300 температурных рекордов.

Фото: pixabay.com