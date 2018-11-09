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11 ноября в Латвии отмечают День Лачплесиса. В этот день по всей стране зажигаются свечи в память о победе молодой латышской армии над войсками Бермонта в 1919 году. Это день памяти воинов, отдавших свою жизнь за свободу Латвии.

Среди памятных мероприятий 11 ноября в Риге пройдет военный парад Национальных вооруженных сил Латвии и Министерства внутренних дел у памятника Свободы, факельное шествие, церемония возложения цветов на Братском кладбище и к памятнику полковника Оскара Калпака, а также к памятнику солдатам Рижского 6-го пехотного полка в Судрабкалнинях.

Кроме того, в культурных центрах и концертных залах пройдет множество концертов.

Ровно в полночь с 10 на 11 ноября во Дворце культуры VEF начнется концерт группы Skyforger с видео и световой инсталляцией, а утром, в 9 часов, пройдет праздничное богослужение в Домском соборе.

С 16:00 до 23:00 пройдет ставшее уже традиционным мероприятие Brīvības cīnītāju gars cauri visiem laikiem, которое включает факельное шествие от Братского кладбища до Площади Свободы, минуту памяти в честь павших воинов у памятника Свободы и концерт на площади Латышских стрелков.

В 20:00 состоится спуск огненных плотов в Даугаву.

Концерты в честь праздника пройдут как в центре столицы, так и в районах, в Рижских культурных центрах, концертных залах. В Доме общества латышей пройдет песенный концерт Dziesmas brīvai Latvijai, а в Национальной библиотеке прозвучит концерт Sapnis un mīlestība, где выступят женский хор Sapnis.

В Большой гильдии слушателей ждут на концерте Latviešu karavīru dziesmas. В культурном центре Ritums можно будет послушать выступления фльклорных групп, поучаствовать в творческих мастерских.

В парке Дворца культуры "Зиемельблазма" и в самом здании в этот день пройдет мероприятие Salā jūra, Daugaviņa, где в парке можно будет увидеть технику и снаряжение Национальных вооруженных сил, а в зале дворца насладиться выступлением новой фольклорной группы Jauno Jāņu orķestris.

Празднование традиционно продолжится на набережной 11 ноября, где жители зажгут памятные свечи, а на фасаде Рижского замка со стороны Даугавы покажут слайд-шоу об исторических событиях 1919 года.

Мероприятия, посвященные Дню Лачплесиса, поддерживает Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы. Программа с указанием места и времени проведения доступна на kultura.riga.lv или здесь.

Днем Лачплесиса 11 ноября названо в честь персонажа латышской мифологии, носящего это имя. Таинственным источником силы этого героя были его медвежьи уши. Образ Лачплесиса олицетворяет величие народа, его героизм, отвагу человека, освобождающего землю от захватчиков.