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Пропавшая вечером 6 ноября жительница Кенгарагса Элита Прусе была найдена была найдена живой в массиве Дарзини, сообщает добровольная поисковая организация Bezvests.lv .

Элиту, страдающую от потери памяти, нашли спустя пять часов после начала интенсивных поисков.

После того, как сын пропавшей подал заявление в полицию, женщину искали и родные, и добровольцы Bezvests.lv, выезжали на поиски и стражи порядка из полицейского участка на улице Авиацияс 15, и к полуночи поиски увенчались успехом.

Организация Bezvests.lv выражает благодарность всем, кто помогал сыну найти пропавшую маму. Оперативно и слаженно сработала Государственная пожарно-спасательная служба, что существенно сэкономило время и ,возможно, на сей раз спасло жизнь человека, отмечает Bezvests.lv .

Кроме того Bezvests.lv напоминает жителям, что в случае пропажи человека, существует план действий, которому нужно следовать. Нужно регулярно звонить пропавшему человеку и пытаться с ним связаться через соцсети или по электронной почте.

Стоит подумать о том, с кем общается пропавший и, у кого он может находиться. Со всеми друзьями и знакомыми пропавшего также нужно связаться. Далее организация рекомендует выяснить его планы и попытаться понять, по какому маршруту пропавший мог уйти. Следует также связаться со всеми больницами и медучреждениями, которые могли встретиться пропавшему на его пути. Кроме того обязательно нужно обзвонить морги.

Далее нужно составить объявление о пропаже, подобрав к нему фотографию, на которой пропавший одет так же, как и в день пропажи. Стоит завести специальный номер телефона, который будет указан в объявлении.

Объявления нужно распечатать и развесить на остановках общественного транспорта, стоит поинтересоваться у водителей транспорта, может, они видели пропавшего. Стоит сходить в любимые места пропавшего и показывать его фотографию посетителям этих заведений.

Bezvests.lv советует привлечь к поискам СМИ и соцсети, а также обратиться с заявлением в полицию.

Фото: bezvests.lv