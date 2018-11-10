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Дорожная полиция напоминает водителям и пешеходам о том, что в темное время года необходимо быть особенно внимательными, и о том, что без светоотражателя последних разглядеть на дороге тяжело. Поэтому Дорожная полиция вместе с Латвийским телевидением отправилась в рейд — рассказывать о необходимости носить отражающую жилетку или отражатель.

За полтора часа рейда в районе Марупе полиция поймала трех нарушителей — женщину, школьника, и велосипедиста.

"Без отражателя, а еще и в темной одежде, человека можно увидеть на расстоянии 25-40 метров. Не больше. Если это за городом 90 км в час — это две секунды. И за две секунды мы не можем избежать столкновения. За это, кстати, грозит штраф до тридцати евро. В этот раз все отделались предупреждением", - пояснил представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Янис Айзпорс.

Пешеходам следует помнить, что безопаснее всего передвигаться по дороге против движения автомобилей, как предусмотрено правилами дорожного движения.

Фото: pixabay.com