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Фракция Национального объединения в Рижской думе предложила выделить из городского бюджета 12 000 евро на установку возле имеющихся в столице памятников советского времени табличек, на которых будет указано, что "идеологические советские суждения, которые видны на этих памятниках, не соответствуют исторической истине". Об этом сообщается на интернет-сайте нацблока.

Как отмечает партия, размещение информационных материалов такого рода поспособствует пониманию обществом исторических событий и контекста, в котором конкретные памятники были созданы, и что они символизирует.

Для многих жителей Латвии эти памятники представляют из себя символы советской оккупации, указывает нацблок. По мнению партии, памятники с этими посланиями замедляют решение проблем исторического наследства СССР.

Кроме того Национальное объединение предлагает урезать расходы Рижской думы на командировки в Россию — в частности, на рождественские базарчики в Москве и Санкт-Петербурге.

Фракция партии считает, что "думе не следует вести параллельную государственную политику, причем со страной, которая распространяет агрессию на Украине и поэтому заслужила санкции Евросоюза".

Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš