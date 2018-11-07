Общество |

В рамках реформы мест заключения в Латвии в следующем году будет закрыта Брасская тюрьма, рассказала представитель Управления мест заключения (УМЗ) Айя Федорова.

Заключенные будут переведены в места с соответствующим режимом, а персоналу будет предложена работа в Риге и Рижском регионе.

Цель перемен - более целесообразное использование средств государственного бюджета. УМЗ прогнозирует, что на закрытии Брасской тюрьмы удастся сэкономить 3,5 млн евро.

Чтобы подробнее информировать о закрытии тюрьмы, УМЗ 8 ноября в 11 часов проведет пресс-конференцию в Министерстве юстиции. В ней примет участие начальник УМЗ Илона Спуре.

Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš