В следующем году в Риге закроют тюрьму на Брасе (3)
Общество | 7 ноября 2018 года, 15:28
В рамках реформы мест заключения в Латвии в следующем году будет закрыта Брасская тюрьма, рассказала представитель Управления мест заключения (УМЗ) Айя Федорова.
Заключенные будут переведены в места с соответствующим режимом, а персоналу будет предложена работа в Риге и Рижском регионе.
Цель перемен - более целесообразное использование средств государственного бюджета. УМЗ прогнозирует, что на закрытии Брасской тюрьмы удастся сэкономить 3,5 млн евро.
Чтобы подробнее информировать о закрытии тюрьмы, УМЗ 8 ноября в 11 часов проведет пресс-конференцию в Министерстве юстиции. В ней примет участие начальник УМЗ Илона Спуре.
Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš
Ой, да распустите вы воров вообще? Чего томить этих бедолаг, угнавших чьи-то тачки, да прочую мелочевку, когда воруются миллионы из бюджета, а воры в законе типа конституционно решают, кого из них короновать? И кому общак доверить?
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Основное население наших тюрем это русскоязычные. Может эту уголовную вату сразу в срашку отправить. Там и понасилуют, и поиздеваются, всё как положено!
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Деф- Саня.опять лекарства не принял, ушлепок.
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