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Объявленная в розыск 16-летняя Рута, находящаяся на седьмом месяце беременности, нашлась. По настоятельной просьбе добровольцев организации Bezvests.lv девушка вместе со своим парнем пришли в полицию Пярну (Эстония) и сообщили, что с ними все в порядке, пишет Bezvests.lv на своей странице в Facebook.

Удостовериться в этом прибыли из Латвии родители обоих, а также социальный работник Смилтене. Было решено в интересах самой Руты и ее будущего ребенка все-таки доставить молодых людей в Латвию. Об этом Bezvests.lv сообщила социальный работник Смилтене и подтвердила мама Руты.

"Сейчас моя дочь находится в безопасности, в Латвии. Всем большое спасибо за оказанную помощь!", - сказала мама девушки.

Как сказано в сообщении Bezvests.lv, непростую ситуацию удалось решить, благодаря в том числе добровольным помощникам, которые делились информацией в социальных сетях.

При поддержке полиции, добровольцев Bezvests.lv, социального работника удалось решить многие вопросы и 16-летняя Рута приняла решение вместе со своим другом вернуться в Латвию. Таким образом удалось устранить возможные проблемы, которые могли ожидать молодую семью и будущую мать без средств к существованию вдали от дома.